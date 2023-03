Un nuevo orgullo para Chile: Pedro Pascal será uno de los presentadores en los premios Oscar 2023

Ya no queda nada para que se realice la ceremonia número 95 de los premios Oscar y cada día se van revelando nuevas sorpresas.

Y es que durante las últimas horas se dieron a conocer los nombres de un nuevo grupo de presentadores que entregarán los premios de la Academia a los ganadores de la jornada, entre ellos, el chileno-estadounidense Pedro Pascal.

La noticia la dio a conocer la organización a través de sus redes sociales, donde aparece el nombre del protagonista de The Las Of Us junto a varias celebridades y actores de reconocimiento mundial, como Harrison Ford y Elizabeth Olsen.

Junto a Pascal estarán también la actriz Halle Berry, el actor Paul Dano, la modelo Cara Delevingne, Kate Hudson, Mindy Kaling, Eva Longoria, Julia Louis-Dreyfus, Andie MacDowell y John Travolta.

Cabe recordar que la ceremonia de los premios Oscar se realizará este domingo 12 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles, California.

Meet your third slate of presenters for the 95th Oscars.

Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 12th at 8e/5p! #Oscars95 pic.twitter.com/pn1RpeJbS1

— The Academy (@TheAcademy) March 9, 2023