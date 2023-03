¡Hasta con chiste picante! Así fue el gracioso debut de Pedro Pascal como presentador en los Oscar 2023

“¡Mi país, mi país!”. Así estuvo parte de Chile durante la noche de este domingo a causa de los Premios Oscar 2023. Pero, ¿por qué, si no había ninguna nominación en la que compitiéramos?

La razón es muy simple, tiene nombre y apellido, y se llama Pedro Pascal, el actor nacional que triunfa en Hollywood.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro Pascal he/him (@pascalispunk)

El protagonista de The Last of Us, éxito de audiencia desde su estreno, fue invitado para presentar la categoría Mejor Corto Documental junto a Elizabeth Olsen.

Fue así que el intérprete de The Mandalorian se subió al escenario junto a la actriz de Marvel para entregarle el premio a The Elephant Whisperers.

El momento es uno de los más especiales de la noche debido a la popularidad del chileno, quien ha participado en diversas producciones hollywoodenses.

El discurso comenzó por parte de Olsen, quien expresó que los realizadores de los trabajos audiovisuales nominados trataron historias en un tiempo limitado.

Continuando, el intérprete de Joel señaló que “estos límites no tuvieron efectos para las historias que exploran”. Sin embargo, su intervención no quedó ahí, ya que debutó en los Oscar con un divertido chiste.

“En tan solo 24 minutos, uno de los nominados incluso logró encajar un año entero de…”, indicó Pascal.

“¿Qué?”, preguntó Olsen, a lo que el protagonista de The Mandalorian señaló: “Lo sabrás cuando mires esto”, haciendo referencia al corto nominado My Year of Dicks.

Revisa el momento acá: