¿Pasará la prueba? Pedro Pascal participará en “picante” programa de YouTube que saca lágrimas a famosos

El actor chileno-estadounidense Pedro Pascal se encuentra con una activa agenda de entrevistas en medio de lanzamiento de la nueva temporada de The Mandalorian y el éxito de la primera entrega de The Last Of Us.

Desde su debut como conductor de Saturday Night Live hasta una dinámica conversación en que mostró su gusto por la comida chilena, el intérprete ahora se prepara para el estreno de una particular entrevista.

Este jueves 9 de marzo, Pascal será entrevistado en el nuevo episodio del popular programa de YouTube, Hot Ones, caracterizado por desafiar a celebridades a comer una serie de alitas picantes mientras conversan con el presentador.

Son 10 degustaciones servidas a los famosos, las cuales están condimentadas con diferentes salsas picantes que van aumentando de intensidad mientras avanza la conversación. Figuras del espectáculo como Jenna Ortega, Bryan Cranston, James Corden y Lizzo han aceptado el desafío y la mayoría ha terminado con lágrimas en sus ojos.

Si bien el protagonista de The Mandalorian no es primer invitado latino -anteriormente estuvieron Zoe Saldaña, Salma Hayek y Tessa Thompson-, sí marca un precedente al convertirse en el primer chileno.

“Hola, soy Pedro Pascal. Voy a estar en Hot Ones esta semana. Atentos para la humillación“, adelantó Pedro en sus redes sociales.