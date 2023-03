Pedro Pascal realizó su aparición en la alfombra roja de los Oscar sin corbata y acompañado por su hermana

Durante este domingo se están desarrollando los Premios Oscar 2023 y, en ese contexto, son varias las celebridades del cine y el epectáculo que realizaron su paso por la alfombra roja. Uno de ellos fue el actor nacional Pedro Pascal.

El protagonista de The Last of Us y The Mandalorian caminó por la extensa tela con un traje de color negro y una camisa blanca con todos los botones apretados. Además, estuvo acompañado por su hermana, Javiera Balmaceda.

Recordemos que Pedro Pascal está en el evento porque fue elegido para ser uno de los presentadores, de alguna de las diversas categorías, en Los Angeles. De esa forma, el chileno continúa reafirmando su gran momento.

Fue presentador en uno de los programas más importantes de Estados Unidos, el Saturday Night Live, y, también, fue invitado al The Graham Norton Show, uno de los estelares más visto en la televisión de Inglaterra.

Y, por si fuera poco, esta noche se estrenará el último capítulo de la serie que lo ha llevado a obtener mayor reconocimiento en todo el mundo, The Last Of Us, donde comparte el protagonismo con Bella Ramsey.

Revisa las imágenes aquí:

MI GENTE LATINO. Pedro Pascal y Salma Hayek en la alfombra champagne de los Oscars 2023. #Oscars pic.twitter.com/33SLFea5KW — Carla ❁ (@shannonlada) March 12, 2023