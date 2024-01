Todo pasó en Chile: Pedro Pascal reveló por qué llegó lesionado a los Globos de Oro

Pedro Pascal rompió el misterio y reveló la verdadera razón por la que llegó lesionado a la ceremonia de los Globos de Oro 2024.

El actor chileno ha tenido una agitada semana. Después de asistir a dicho evento, acompañó a Willem Dafoe a recibir su primera estrella en el Paseo de la Fama. En ambas instancias, lo hizo utilizando un cabestrillo negro en su brazo derecho.

En las últimas horas se viralizó un registro de la prensa acreditada al primer evento, donde un periodista le preguntó “¿qué te pasó en el brazo?”, a lo que el actor respondió que “me caí”.

Al ser consultado dónde ocurrió esta caída, el protagonista de The Mandalorian respondió que “en Chile”.

Pedro Pascal y el origen de su lesión

La revista especializada en cine y televisión Variety entregó más detalles sobre el accidente que sufrió el actor de 48 años.

Según lo consignado, el artista se habría caído de la escalera en la casa de su padre. Todo esto en medio de su viaje a Chile para pasar las fiestas de fin de año.

Además, aseguraron que incluso Pedro deberá someterse a una cirugía debido a la lesión.

Posteriormente, se enfocará en las grabaciones de la segunda temporada de la serie The Last of Us, que le permitió obtener su primera nominación a los Golden Globes en la categoría “Mejor actor de serie dramática”. Además, se encontraría en pleno rodaje “Gladiador 2”.

