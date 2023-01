¡Éxito tras éxito! Pedro Pascal será el anfitrión de Saturday Night Live y el invitado musical es Coldplay

Tras el éxito que ha significado el reciente estreno de su serie, The Last Of Us, el actor chileno ahora formará parte de uno de los programas de comedia más importantes de Estados Unidos. ¿Cuándo se emitirá? El detalle, a continuación.