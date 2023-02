“Mi familia arrancó de Pinochet”: Así fue la exitosa presentación de Pedro Pascal en Saturday Night Live

Este sábado llegó el día más esperado para los seguidores Pedro Pascal: la presentación del actor nacional radicado en Estados Unidos en el programa de televisión, Saturday Night Live, junto a la banda Coldplay.

El intérprete fue el encargado de abrir el show con un monólogo de humor, el cual estuvo centrado en su nacimiento en Chile y cómo su familia “arrancó” de la dictadura militar en los años ’70. “Nací en Chile y nueve meses después, mi familia tuvo que arrancar de Pinochet”, comenzó relatando.

Luego continuó bromeando con sus numerosos primos, quienes supuestamente comparten su información personal constantemente, según contó en su rutina.

“Mis 34 primos siguen ahí, están muy orgullosos de mí. Sé que están orgullosos porque le han dado mi número de teléfono a cada persona que se les cruza. Lo que significa que todos los días alguien en Santiago me manda un mensaje ofreciéndome ir a su matrimonio o si les puedo cantar cumpleaños feliz o preguntando si Baby Yoda es desagradable en la vida real”, dijo riendo.

Finalmente terminó esta primera parte hablando en español y diciendo que “para toda mi familia que está en Chile, los amo, los extraño pero por favor dejen de compartir mi información personal”.

luis’s mom can be a little protective pic.twitter.com/ei79B9M9Bp

— Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) February 5, 2023