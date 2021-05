Macarena Pizarro acompañó a Pedro Pascal, el actor del momento a nivel internacional y nacional, durante sus grabaciones en Santiago. Un viaje exprés a Chile que cautivó a sus seguidores, siendo protagonista de memes y trending topics en Twitter. Según contó en entrevista a CHV Noticias, llegó al país para grabar “una campaña para Casillero del Diablo y se juntó la oportunidad, esa magia que junta el trabajo y cosas personales durante este tiempo, y es muy especial”. Detalló, además, su origen chileno, porque “tenía 9 meses cuando mi familia se fue de Chile, pero a los 4 años volví con mi hermana que tenía 7 (…). Desde los 8 años hemos venido para acá, toda mi vida. Tengo 34 primos hermanos, todos mis tíos, todas mis tías, están acá”. Sobre sus vivencias en Chile, recordó, por ejemplo, el “estar en Quintero, en la playa de los enamorados; en Cachagua en los ’80 cuando andando en caballo me quebré la muñeca”. Sobre el amor que le expresan los chilenos y chilenas, manifestó que “es muy rico. Me gusta mucho, que sigan queriéndome, por favor”. En cuanto a sus próximos proyectos, reveló que “tengo una fantasía de hacer algo con mi hermana Lux acá en Chile, algo de teatro en Chile o no sé. No sé quién será el director, posiblemente yo”, dijo. Ahora, el actor dejó el país para ir a Canadá a encarnar a Joel, protagonista de nueva serie de HBO The Last of Us.