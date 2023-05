La tajante respuesta de Pedro Pascal al ser consultado sobre una eventual paternidad

Pedro Pascal participó de la clásica Mesa Redonda Anual de Actores de Drama de la revista The Hollywood Reporter, en la cual los nombres más reconocidos del género se reúnen para conversar, debatir y hablar en torno a sus vidas y trabajos en la industria.

En compañía de Jeff Bridges, Michael Imperioli, Evan Peters, Damson Idris y Kieran Culkin, el chileno radicado en Estados Unidos se mostró, como es habitual, cercano, lúdico y dispuesto a enfrentar hasta las preguntas más incómodas.

Y así lo hizo, puesto que la moderadora abordó distintas aristas relacionados con el actor, incluyendo el particular apodo con el que fue bautizado en redes sociales como Twitter: “Eres el daddy de internet, ¿qué es el ‘daddy de internet’?”, consultó a Pascal.

Aunque confesó todavía no tenerlo claro, el intérprete teorizó una posible explicación a partir de los roles que ha tenido en las últimas series que ha protagonizado: Tanto en The Mandalorian como en The Last Of Us trabajó en personajes que muestran cierto grado de paternidad.

Asimismo, el chileno reveló que “se estaba divirtiendo” con todo este asunto viral en internet, y volvió a recalcar en sus personajes anteriores. “Hubo un periodo donde el Mandalorian es muy ‘papá’ de Baby Grogu y Joel es muy ‘papá’ con Ellie, son roles de padre y eso es lo que es”, expresó.

Sin embargo, el actor Jeff Bridges aprovechó la ronda para preguntar si es que es papá, a lo que el intérprete sentenció con una tajante respuesta. “¡No soy un padre y no voy a ser padre!”, respondió al ganador del Óscar, descartando de plano una posible paternidad en un futuro cercano.

