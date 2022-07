Inspirado en un hecho real: Pedro Pascal protagonizará thriller policial junto a David Harbour

Medios internacionales confirmaron un nuevo proyecto protagonizado por el actor chileno Pedro Pascal. Se trata de My Dentist’s Murder Trial, mini-serie que compartirá rol protagónico con David Harbour.

Según detalló Variety, la historia está inspirada en el artículo periodístico de The New Yorker, titulado “El juicio por asesinato de mi dentista: adulterio, identidades falsas y sedación letal”, que expuso cómo el dentista Gilberto Núñez fue imputado por la muerte de su amigo, Thomas Kolman.

La serie estará cargo del escritor y director Steve Conrad, conocido trabajar en el guión de películas como Wonder, El hombre del tiempo, La vida secreta de Walter Mitty y la serie de Patriot, de Amazon Prime Video.

Si bien no se saben mayores detalles sobre los papeles, ambos intérpretes también figuran como productores ejecutivos del proyecto que estará disponible próximamente a través de HBO Max.

Cabe mencionar que Pascal ha ganado reconocimiento internacional por sus papeles en producciones como The Mandalorian, Narcos y Game of Thrones. Por su parte, Harbour es parte del elenco estable de la exitosa serie Stranger Things, donde interpreta a Jim Hopper, además ha protagonizado cintas como Black Widow, Hellboy y The Equalizer.