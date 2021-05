Continúa el revuelo en redes sociales por la llegada de Pedro Pascal a Chile. Primero se viralizó durante el jueves una foto del actor chileno con Diego Contreras, un trabajador del Ministerio de Salud que trabajaba en el aeropuerto, posicionándolo como uno de los temas más comentados en redes sociales.

Pero horas más tarde, se comenzó a compartir un video que grabó el actor de The Mandalorian y Game of Thrones que iba destinado para Santiago, el hijo de otra trabajadora del Minsal, Fabiola Vera.

En el registro compartido, se ve al intérprete de Maxwell Lord en Wonder Woman 1984 dedicando unas palabras al pequeño: “Hola, Santiago, soy Pedro Pascal, el mandalorian. Estoy con tu mamá mandándote saludos, mucha fuerza, me parece que en el año te va a ir muy bien, empezando desde ahora, cuídese”.

El niño tiene retinitis pigmentosa, situación de la que se enteró Pascal en medio de su llegada y conversación con la trabajadora de la salud, quien también le contó que su hijo era fanático de El Mandaloriano.

La mujer contó también que el actor fue muy amable y se accedió inmediatamente. Tanto Diego como Fabiola contaron con el permiso para acercarse al también actor de Narcos y que fue fichado para ser Joel en la serie que adaptará la historia del videojuego The Last of Us.