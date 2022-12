“¡Viva Chile!”: Pedro Pascal y su celebrada irrupción mientras presentaba los The Game Awards

Una de las ceremonias más importantes para el mundo gamer se llevó a cabo este jueves 8 de diciembre. Hablamos de los The Game Awards, donde se premia lo mejor del año en videojuegos.

Pero más allá de los ganadores, entre los destaca Elden Ring (Mejor Juego del Año), hubo un particular detalle que llamó la atención de los chilenos y chilenas, ya que incluyó a nuestro país y que se volvió viral.

Uno de los encargados de presentar una de las categorías de los considerados Oscar de los videojuegos fue el actor nacional Pedro Pascal, quien protagonizó un momento viral en el evento que se realizó en Los Angeles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro Pascal he/him (@pascalispunk)

El intérprete, quien protagonizará la serie basada en el videojuego The Last of Us, presentó a un ganador junto a su coprotagonista, Bella Ramsey, y los actores que prestan las voces en el popular título de PS3, PS4 y PS5.

Se trata de la actriz que se hizo mundialmente conocida como Lyanna Mormont en Game of Thrones, quien interpreta a Ellie en la producción televisiba, además de Troy Baker y Ashley Johnson, las voces de Joel y Ellie en el videojuego, respectivamente.

Los cuatro estaban en el escenario presentando la categoría Mejor Videojuego de Acción cuando ocurrió algo inesperado.

De la nada, un hombre del público gritó el nombre del chileno y Pascal respondió entre risas con un “¡viva Chile!”. Aunque cuesta entender lo que dijo el individuo, según usuarios de redes sociales habría expresado “Pedrito Pascal”.

"Pedro Pascal":

Porque estuvo presente en los #TheGameAwards y dijo "Viva Chile".pic.twitter.com/zwtFIteILU — ¿Por qué es tendencia en Chile? (@pq_tendencia_cl) December 9, 2022

El hecho generó risa entre los presentes y se convirtió en un momento viral de la ceremonia, que dio por ganador a Bayonetta 3 como el mejor videojuego de acción del 2022.

The Last Of Us

La serie The Last Of Us presentó hace solo unos días un nuevo trailer oficial, que fue publicado en la cuenta de Twitter de HBO.

La producción, que cuenta con Pascal como protagonista, tendrá su estreno el 15 de enero de 2023 y espera conmover a sus fanáticos, quienes ya se han expresado muy emocionados por los anuncios sobre la obra basada en el trabajo de Neil Druckmann y el equipo de Naughty Dog.

El elenco de la pieza audiovisual lo completan Ellie, interpretada por Ramsey (Game of Thrones), Marlene (Merle Dandridge) y Bill (Nick Offerman).