Pedro Ruminot tras polémica por suspensión de show en Linares: “Ni en el Festival de Viña me han censurado”

El comediante chileno Pedro Ruminot sorprendió a sus seguidores tras informar la suspensión de su show fijado para esta semana en Linares.

A través de sus historias de Instagram, el humorista explicó los motivos detrás de la cancelación del evento. “Intentaron prohibir que hable o mencione cualquier tema político en mi show y no acepto censuras previas”, acusó.

Por su parte, desde el local La Dolce Vita, ubicado en la mencionada comuna, expresaron por medio de la misma red social que todo se debería a razones de “fuerza mayor”. “Les informamos que el evento organizado para este jueves 11 de agosto a las 19:00 horas se cancela por motivos de fuerza mayor“, declararon.

Tras el revuelo que causaron sus declaraciones, el ex integrante de El Club de la Comedia aclaró que “llegamos a un acuerdo hace dos semanas con un bar del lugar para presentarme este jueves. Todas las condiciones claras y cerradas. Estaban todas las entradas agotadas“.

“Ayer uno de los socios me manda un audio pidiendo que no diga nada político en mi rutina porque ‘el directorio ya lo estuvo hue…’ (el tipo ni siquiera conocía la rutina solo fue prejuicio), ante lo cual le aclaré que así no trabajo, que censuras previas o peticiones especiales de última hora no hago”, agregó.

En ese sentido, enfatizó que “ni en el Festival de Viña me han censurado, ni en el canal donde trabajo y mucho menos en la gira que hago actualmente con los Socios, donde hago un material de actualidad y humor y no un discurso político”.

“La gira es auspiciada por tres grandes marcas y nunca nadie ha puesto un pero y no será un bar los primeros que me digan lo que puedo o no hacer o decir. Prefiero perder plata, antes que alguien me indique qué es lo que debo decir, sea político o no“, apuntó.

Sin embargo, manifestó su desacuerdo con las “funas” y ataques en contra del recinto en el cual se presentaría. “Ya fue, no pasa nada, hay cientos de lugares donde hacer shows. Espero que puedan devolver las entradas al público (en dinero y no en tragos) y que todo quede acá”, sostuvo.

“Ellos (el público) están en su derecho de pedir y yo en el mío de no aceptar. A la próxima eso si, llamen a alguien que no mencione nada de política o de actualidad. O no sé a Checho Hirane u otro colega. Eso. Fin del tema. Abrazo”, concluyó.

