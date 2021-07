El conocido comediante nacional, Pedro Ruminot, recientemente recurrió a sus redes sociales para contar que se sometió a la operación de la vasectomía.

Con una fotografía publicada este miércoles en su cuenta de Instagram, el también estudiante de derecho reveló la noticia a sus seguidores y le dedicó un mensaje “a todos los hombres que leen esto”.

“Buena tarde de vasectomía”, escribió Ruminot al inicio de su publicación, donde se le ve con una bata clínica.

Según explicó el comediante en su post en la red social, la operación no es dolorosa y es bastante rápida. “Para todos los hombres que leen esto: no duele, es un procedimiento corto” y agregó que “es nuestra responsabilidad hacernos cargo también de la anticoncepción porque no es solo cosa de mujeres”.

Además, señaló que no hay excusas para no realizarla. “Y antes que empiecen a quejarse que no pueden por el costo, con el bono Pad pueden hacerla a través de Fonasa”, continuó.

Ruminot ya había adelantado en febrero pasado que se realizaría este procedimiento porque ya tenía decidido que no quería tener más hijos.

Actualmente, es padre de tres: Facundo, Diego y Baltazar. Este último, es fruto de su relación con la también comediante nacional, Alison Mandel.