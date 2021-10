Hace algunos días, la actriz Ingrid Parra publicaba una fotografía en sus redes sociales junto a su pareja indicando que estaban en la recta final y que quedaban sólo algunos días para el nacimiento de su hija.

En las horas de la tarde del miércoles 13 de octubre, la presentadora de televisión chilena comunicó en la misma plataforma que finalmente el momento había llegado.

“¡Ya llegué! Emma Ignacia Sales Parra. Aquí estoy, gracias a todos por la preocupación y los mensajes de cariño. Todo salió increíblemente bien, gracias al mejor equipo. Todos preocupados por nosotros…”, dijo la también orfebre.

En la misma publicación agradeció a Cristian, el padre de su hija, quien la calmó y estuvo con ella en los momentos más difíciles en la antesala del nacimiento de la bebé.

“Ser mamá es lejos la mejor experiencia del mundo. Gracias a Dios por hacer esto posible. No se imaginan la emoción que siento en este momento”, señaló Peka.

En los momentos previos al parto, algunas seguidoras criticaron a la actriz luego de contar que había programado una cesárea, sin embargo, mediante historias de Instagram respondió:

“Mucha gente te dice, ‘qué atroz, ay te va a doler mucho, te va a doler el doble, ay quiere cesárea y no quiere sufrir’. Pero el cuerpo es mío, y el cuerpo es tuyo y tú puedes elegir lo que quieres”, sostuvo.

“Yo elegí cesárea porque no quiero, básicamente, que la Emma sufra. Yo me doy lo mismo, a mí me da igual. Yo no quiero que ella sufra”, sentenció.

Es relevante consignar que el embarazo había sido anunciado en mayo de 2021 cuando Peka ya tenía 4 meses de gestación, luego de algunos intentos fallidos por ser madre debido a problemas de infertilidad.