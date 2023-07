“Tu misión es hacer show”: Coni enfrentó a Ariel en plena fiesta de GH y lo acusó de “vender la pomada”

“Te haces el papel excelente”. Con esas palabras comenzó la discusión que se alcanzó a ver durante la segunda fiesta que va de Gran Hermano Chile, realizada la noche del viernes.

La frase la lanzó Constanza a Ariel, en lo que fue un tenso enfrentamiento verbal en plena celebración, ya entrada la madrugada.

Sin embargo, Ariel no se quedó mudo y le respondió: “¿Qué papel? ¿Tú crees que estoy haciendo un papel?”.

Cabe destacar que esta discusión se enmarca en la polémica que ambos tuvieron cuando él le dijo abiertamente a Coni que se “hacía la hue…“, palabras que molestaron de sobremanera a la ex bailarina de ballet.

Fue así que ni la fiesta pudo calmar las tensiones, pese a que la producción se esmeró con la temática de Halloween, con disfraces de terror que fueron cedidos a los jugadores para que pudieran pasarlo bien.

¿Cuál fue la polémica del “Cara a Cara”?

“A ti te gusta el show, viniste a hacer un show, viniste acá a pelear”, exclamó Constanza, quien se molestó además por una dinámica de “cara a cara” que Ariel incitó a instalar en el reality.

Pero, ¿de qué se trata? Resulta que él cree que sería mejor que quienes tengan problemas, se puedan comunicar las verdades cara a cara, tal como suena el nombre de la actividad.

Sin embargo, Coni vio un aire negativo en la idea: “¿Qué pasa si a mí no me hace bien? ¿Qué pasa si yo lloro? ¿Qué pasó cuando tú estabas triste, cuando todos te decían que estabas hablando hue…? ¿Qué hice yo? Me acerqué hacia ti y te dije ‘hermano, tranquilo’”.

“En cambio, cuando yo lloro, ¿Qué haces tú? Porque te importa una mierda, porque tu misión no es repartir alegría: Tu misión es hacer show, te pegai el show”, indicó Constanza directamente a Ariel y en plena fiesta, aunque sin llamar demasiado la atención de los demás jugadores.

“No me vengas a vender la pomada”, es lo último que se escucha decir en la discusión que lideró la ex bailarina. Incluso, Ariel no pudo hacer más que desmentir las malas intenciones de las que fue acusado, aunque no tuvo mucho más espacio para defenderse.

Revisa el video a continuación: