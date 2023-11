“¿Crees que tienes mucha gente?”: Pincoya respondió advertencia de Coni en tenso diálogo en Gran Hermano

Aunque se trató de una inocente e inofensiva pijamada, lo cierto es que la improvisada actividad ideada por Constanza, Viviana y Eskarcita causó una profunda molestia en Pincoya, luego de no ser invitada.

Para aclarar el asunto y limar asperezas, la bailarina se acercó a la chilota con tal de resolver el conflicto. “Era un momento que queríamos para las tres (…) un momento muy de nosotras”, comenzó explicando.

Coni a Pincoya: “Siempre encuentras todo feo”

En eso, tras dar su argumento, Jennifer no dio su brazo a torcer e insistió en su posición tras no ser incluida. “¿Y cuando ayer te lo propusieron, cómo no pensaste en nosotras las dos? Yo siempre te considero”, arremetió.

Instantes después, la oriunda del sur de Chile afirmó que “encontró muy fea” la situación porque ella “siempre la iba a considerar”, a lo que Capelli contestó: “Tú siempre encuentras todo feo. Siento que cuando algo no tiene que ver contigo y otra persona está brillando, tú te picas”.

Capelli defendió su posición en Gran Hermano

Cuando Galvarini replicó asegurando que “nunca la dejaría sola”, la jugadora recalcó su punto: “¿Qué tiene que ver? No es dejarte de lado. Es simplemente tener un momento con otras chicas. ¿Qué tiene de malo? Tú pasas todo el día con otras personas“.

Finalmente, el punto más álgido de la conversación llegó cuando Constanza lanzó una misteriosa advertencia, instando a Galvarini a no aumentar aún más el conflicto.

Pincoya: “¿Crees que tienes mucha gente?”

“Es que tú te tomas las cosas así, Pincoya. Si tú quieres ensuciarme y enlodarme ahora, te va a ir súper mal. ¡Súper mal!”, lanzó Capelli, en compañía de Hans Valdés y Francisco Arenas.

Pincoya, por su parte, no guardó silencio y cuestionó los dichos de su compañera, haciendo alusión a su público, segundos antes de terminar el diálogo: “¿Por qué? Tú crees que tienes mucha gente?”, preguntó.

