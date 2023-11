¿Por qué Sebastián renunció a Gran Hermano? Esta fue la pelea que detonó la salida del jugador

La renuncia de Sebastián Ramírez de Gran Hermano Chile ha sido unas de las noticias que marcaron la semana dentro de la casa más famosa del mundo. El anuncio fue ampliamente comentado en medio de fuertes discusiones y que generaron diversas reacciones entre los participantes del programa.

El autodenominado Juan Román Riquelme presentó su salida voluntaria a la producción durante el lunes por la noche, por lo que se levantó temprano el martes para ordenar sus cosas y retirarse, mientras que, la mayoría de las personas del reality se encontraban dormidas.

Su renuncia fue vista por Pincoya, quien intentó convencerlo de no tomar la decisión, sin embargo, no tuvo resultados. Además, el ahora ex participante alcanzó a despedirse de Francisco y Hans, pero Coni recién despertaba cuando él ya se dirigía a la gran puerta de salida.

La sorpresiva renuncia desató los gritos llenos de desazón de Coni tras darse cuenta de la fugaz salida del participante, quien no se despidió de ella e intentó buscar respuesta al motivo de su salida. ¿Cuál fue la razón de su salida voluntaria?

Peleas por la comida

Durante los días previo a su renuncia, Sebastián Ramírez había protagonizado una total guerra con los demás participantes de la casa de Gran Hermano por temas de comida.

El productor de eventos acusó a algunas de las jugadoras de comerse varios alimentos sin compartir, por lo que decidió tomar venganza ante la situación y no tomó mejor decisión que botar un chocolate en polvo, un brownie y una cassata de helado completa a la basura.

provocó inmediatamente el enfado de gran parte de las y los integrantes de la casa, entre ellas Vivi, La acción del jugador de 37 años, entre ellas Vivi, Coni Scarlette , quienes decidieron poner bajo llave los alimentos restantes para que Sebastián no pudiese continuar con su artimaña.

La confrontación que provocó su salida

Luego de la verdadera guerra que se generó por la comida, Sebastián vivió una tensa discusión con Skarleth Labra, quien lo acusó de sacar comida sin autorización.

Así, mientras el diálogo aumentaba cada segundo de decibel, Jorge Aldoney no toleró el tono con el que se estaba dirigiendo a su enamorada y, luego de lanzar una intimidante mirada, casi se fue a los golpes con el ahora ex participante, siendo detenido por algunas de sus compañeras.

Según dijo Coni, el propio Gran Hermano le habría revelado que el motivo de su renuncia fue porque desde hace algunos días que el ex jugador no se sentía bien.

Sin embargo, la situación por la comida que se vivieron durante las últimas horas, habría sido que la detonación de su retiro voluntario, pues Sebastián argumentó que ya estaba “aburrido” de lo que estaba viviendo en la casa de Gran Hermano.

Síguenos en