Imágenes sin editar: Jorge estuvo al borde de los golpes en registro completo de su pelea con Sebastián en GH

Comenzaba una inédita dinámica en la que cada jugador debía pararse detrás del compañero que creía que tenía que irse del reality cuando, de pronto, ardió Roma al interior de la casa más famosa del mundo.

Si bien Sebastián Ramírez se posicionó detrás de Fernando “Bambino” Altamirano tras describirlo como “un mueble”, segundos después estalló en furia luego que Jorge Aldoney eligiera a Francisco como su preferido para abandonar el encierro.

“Yo no entiendo con qué autoridad te creí’ tú para enjuiciar a la gente”, le comenzó diciendo. “De quién lo hizo mejor esta semana, que lo hizo mejor esta semana que la otra ¿Quién te creí’ tú para decir eso?“, lo interpeló.

Tras el asombro de sus compañeros ante la arremetida, Ramírez explicó la razón de su molestia: “Hoy hablaste de la Coni junto al Bambino ahí en la pieza”, reveló, acusando que enjuició a Capelli a sus espaldas.

"La gente vota, la gente elige, la gente enjuicia. No sé, como queraí' ponerle, no entiendo por qué te cargaí' con esa autoridad, no me cabe en la cabeza (…) el jurado que califica acá no erí' tú, es la gente", terminó. Aunque parte de la pelea se transmitió en vivo por las pantallas de Chilevisión, el conflicto fue revelado este lunes, dando cuenta que el intercambio fue tan intenso que incluso requirió de la intervención de los presentes para separarlos y, así, evitar una agresión física que terminara con la expulsión de ambos. "Eres una persona más inteligente, estás quedando como hue… No te calientes la cabeza y dame un abrazo", se escuchó a Rubén decir a Jorge, mientras que Francisca Maira consoló a su amigo y dijo que "no vale la pena perder todo el esfuerzo" y que "es un hipócrita", en alusión a Sebastián.

Finalmente, el tenso episodio culminó con Aldoney ofreciendo perdón a sus compañeros, argumentando que no supo manejar su comportamiendo durante el altercado. “Les quiero pedir disculpas, se me escapó de las manos. No va a volver a suceder. Me exalté y no lo supe manejar. Soy humano y cometo errores”, dijo a los demás jugadores.