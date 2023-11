Francisco no cedió a las provocaciones de Pincoya durante discusión en Gran Hermano: “No te voy a pescar”

Una tensa escena protagonizaron Pincoya y Francisco Arenas. Todo comenzó cuando la chilota reclamó que no le estaban prestando atención: “No te voy a contar la historia porque no me estás escuchando”, lanzó a su compañero. En respuesta, este se excusó asegurando que estaba cocinando, aunque aclaró que sí estaba al tanto de lo que decía. Sin embargo, Jennifer no quedó conforme y arremetió nuevamente. “No te la pienso contar. Me carga cuando no me están escuchando. Contar una historia no se puede, pero dale pa’ copucha, eso sí le gusta“, acusó. Arenas, por su parte, no dio su brazo a torcer y no quiso participar en la discusión. “No te voy a pescar”, advirtió.