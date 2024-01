“La Memoria Infinita” y “El Conde” son nominadas a los Premios Oscar 2024

Este martes se dieron a conocer los nominados a los Premios Oscar 2024 y dos películas chilenas aparecen en carrera por la estatuilla: La Memoria Infinita y El Conde.

La Academia consideró estas producciones nacionales en diferentes categorías. En el caso de la cinta dirigida por Maite Alberdi, quedó dentro del listado correspondiente a Mejor Documental.

Por otro lado, en relación a la película de Pablo Larraín, recibió una nominación en Mejor Fotografía.

Entre los 167 documentales que postularon para estar dentro de las nominaciones a esta gloriosa premiación, La Memoria Infinita fue una de las 5 seleccionadas para disputar por la estatuilla dorada.

Recordemos que esta producción cuenta la conmovedora historia de amor de Augusto Góngora y Paulina Urrutia, que han estado juntos y enamorados hace más de 25 años.

Sin embargo, hace ocho años sus vidas cambiaron para siempre con el diagnóstico de Alzheimer de Augusto.

En un relato sobre el recuerdo individual y colectivo, Augusto, quien fuera un destacado periodista cultural de la televisión chilena, y Paulina, reconocida actriz y ex ministra de Cultura, dialogan entre la reconstrucción de la memoria e identidad, y a la vez mantienen vivo ese amor cómplice inquebrantable.

True story – these are your Documentary Feature nominees… #Oscars pic.twitter.com/rkkyHDPK8X

— The Academy (@TheAcademy) January 23, 2024