(CNN) – Al igual que el resto del mundo, el editor en jefe de la revista People, Dan Wakeford, ha estado trabajando de forma remota, y eso significa armar de manera virtual la publicación sobre el “hombre vivo más sexy” junto a su equipo, mientras Estados Unidos, una nación políticamente dividida, lucha contra la pandemia del coronavirus. Todo lo cual Wakeford tuvo en cuenta al elegir a la estrella de la portada de este año: Michael B. Jordan.

“Es un hombre para todas las edades, ¿verdad?”, le dijo Wakeford a CNN. “Todos los años miramos cuál es el espíritu del año. ¿Qué quiere el ‘zeitgeist’ en este momento? Después de un año difícil, queríamos encontrar a alguien que proporcionara ese equilibrio entre escapismo, comodidad e inspiración. Y realmente sentimos que Mike hizo eso. También ayuda que sea extremadamente sexy“.

Además de su apariencia, Wakeford dijo que fue el activismo de Jordan con el movimiento Black Lives Matter y el esfuerzo de su compañía productora para hacer que Hollywood refleje mejor el mundo lo que ayudó a consolidarlo como el hombre vivo más sexy.

“Fue una elección universal. Estábamos hablando de lo que el mundo quiere ahora y lo que necesita el mundo ahora”, dijo Wakeford. “Creo que la gente se está inclinando hacia la bondad después de tener un año difícil y está mirando a alguien que es una fuerza del bien. Y creo que Mike es eso. Ha hecho muchas cosas buenas. Ha puesto su dinero en Black Lives Matter. Su compañía ha liderado los esfuerzos para brindar más oportunidades profesionales a las personas de color en Hollywood. También cree en las mujeres fuertes y en el empoderamiento de las mujeres, lo cual es fantástico. Y por eso hace mucho bien”.

Wakeford agrega que seleccionar quién obtiene la portada es “algo muy consciente”, y que tratan de considerar lo que está sucediendo en el mundo y cómo se pueden sentir los lectores. “Y luego pienso en Hollywood y el mundo que nos rodea a través de ese filtro”, dijo.

En cuanto a la icónica publicación, el personal de la revista realizó una sesión de fotos (con los protocolos COVID-19) afuera de la casa de Jordan en Los Ángeles, encontrando formas creativas de fotografiar a los otros hombres que también estaban en la lista.

“A estas alturas, hemos realizado más de 40 números desde casa, pero lo hemos estado haciendo desde la primera semana de cuarentena”, dijo Wakeford. “Entonces, ya no es un desafío publicar una revista de forma remota. Es lo que hacemos. Lo que es un desafío en Hollywood en este momento es asegurarse de que las celebridades estén disponibles para ser fotografiadas porque muchas están en producciones cerradas … no se les permite salir de su producción, burbujas, etc. para fotografiarlas”.

También se incluyen en este número el Dr. Anthony Fauci, Dwayne Johnson, Paul Mescal, Maluma, Chris Rock, Paul Rudd, Dan Levy y más.

Wakeford está orgulloso de la publicación y dice que “ya está pensando” en quiénes podrían competir el próximo año.