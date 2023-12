Pepe Auth renunció en vivo a programa de Checho Hirane tras fuerte discusión: “Ya estoy choreado”

Un momento de tensión se vivió entre Pepe Auth y Checho Hirane en el programa “Conectados” de Radio Agricultura. Esto, cuando los panelistas discutían las consecuencias que dejaron los resultados delPlebiscito 2023.

Durante la interlocución, el ex diputado se mostró bastante frustrado con su colega, dejando en claro que no compartía la reflexión que estaba haciendo sobre la contingencia del país.

¿Qué provocó la pelea entre Checho Hirane y Pepe Auth?

Todo comenzó cuando Pepe Auth no estuvo de acuerdo con la apreciación que tenía Checho Hirane con la influencia del Partido Comunista en el Gobierno. De ahí se gestó la discusión que terminó con la renuncia del panelista en vivo.

“Tú inventas una creación que no existe. Un Partido Comunista que titiritea a la gente como si fuera marionetas”, comenzó el ex diputado sus descargos.

Luego, agregó que “yo creo que mi ciclo de 10 años de participación en este programa va a tomar un reposo largo porque, francamente, la discusión entre comunismo y libertad que tú dibujas no me acomoda para nada, Checho. Te lo digo aquí y a los auditores. Yo hoy día tomo un descanso, no sé cuánto necesitaré descansar para volver a conversar con el emblema de la libertad desde el emblema del comunismo”.

Ante esto, el exhumorista replicó con un “tú puedes tomar la decisión que quieras, estamos en un país libre. Nadie te tiene amarrado acá. Yo lo lamento. No te has sentido cómodo, te has levantado del programa”.

Pepe Auth a Checho Hirane: “Estoy choreado”

“No me voy a levantar”, respondió Pepe Auth. “Es un acumulado po, Checho. O sea, empiezo a hablar, estoy en medio de mi intervención y me interrumpes para decir que no estás de acuerdo, cosa que está muy bien…”, siguió con sus descargo.

“Yo ya estoy choreado, Chechito. Estoy choreado de interrupciones constantes, de siempre tienes la última palabra, que cuando estás complicado te vas a comerciales“, alcanzó a decir antes que Hirane lo interpelara.

“Estas mintiendo. Ahí si que no te lo voy a aceptar. Tú no eres dueño de la verdad, Pepe“, replicó el conductor del espacio radial, agregando que “ahora estás mintiendo porque dices que cuando estoy complicado me voy a comerciales. ¿Puedo ir a comerciales ahora o no? Vamos a ir a comerciales porque estoy complicado”.

Pepe Auth: “Vengo acumulando cierto cansancio”

Finalmente, tras el regreso de la pausa, Pepe Auth insistió en su salida del programa y justificó que es una decisión meditada y no por el fuerte enfrentamiento con Checho Hirane.

“Hace rato que ya vengo acumulando un cierto cansancio. Son 10 años de participación del programa y voy a dar una pausa”, concluyó.

Mira el momento de la renuncia de Pepe Auth.

Renuncia después de 10 años en que Hirane lo interrumpe constantemente. Chuta que le costó. Así son los fanáticos Pepe Auth. pic.twitter.com/POfa76w43r — EcoCodex (@EcoCodex) December 18, 2023

