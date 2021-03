Un columnista del New York Times acusó a Pepe Le Pew, el zorrillo francés de los Looney Tunes de Warner Bros., de promover la cultura de la violación en los niños en su programa de TV.

Charles M. Blow, editor del periódico estadounidense, analizó cómo la discriminación, el racismo y el sexismo fueron inculcados por caricaturas en el país norteamericano.

El profesional publicó un hilo en Twitter con escenas que fueron exhibidas en la televisión abierta de Estados Unidos y gran parte del planeta, protagonizadas por el mencionado personajes.

Lee también: Paloma Mami: “Chile es un hermoso país que ha sido reprimido y la gente lo está recuperando”

M. Blow describió uno de los videos, asegurando que el popular zorrillo “primero agarra y besa a una chica desconocida repetidamente, sin su consentimiento y contra su voluntad”.

“Ella lucha con todas sus fuerzas para alejarse de él, pero él no la libera”, y agregó que además el animal de caricaturas “cierra una puerta para evitar que ella se escape”.

“Esto ayudó a enseñar a los niños que ‘NO’ en realidad no significaba no, que era parte del ‘juego'”, agregó.

Lee también: Marcela Vacarezza tras la quema del monumento a Baquedano: “Me hace recordar el: cómo quieren que no quememos todo”

Junto con eso, el columnista manifestó que Pepe Le Pew “enseñó que incluso las objeciones físicas de una mujer eran normales, adorables y divertidas. Ni siquiera le dieron a la mujer la capacidad de hablar”.

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR

— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021