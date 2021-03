El equipo de Space Jam: A New Legacy se queda con un jugador menos. Se trata de Pepe Le Pew, el ahora funado personaje que no participará de la nueva película.

Así lo indicó Deadline, sitio especializado en las novedades de Hollywood, donde informaron que el zorrillo de la serie Looney Tunes quedó excluido del híbrido entre live action y animación. Eso sí, la decisión se habría tomado meses antes, aunque no se entregó un motivo, y no a raíz de la polémica.

Lo anterior, en relación a que este fin de semana se armara un debate por las críticas al personaje animado en una columna en The New York Times, donde se puntualizaba que Le Pew normalizaba diversas situaciones de acoso y que varias de sus escenas -donde besa y abraza a personajes sin su consentimiento- son parte de la “cultura de la violación”.

De acuerdo a lo detallado en la publicación, se optó por no incluir una escena híbrida del zorrillo francés junto a la actriz Greice Santo, a quien acosaría en una especie de parodia hasta que LeBron James le explicara al zorrillo que no podía acercarse a otras personas sin su consentimiento y que sus actos están errados.

Sin embargo, esta decisión no cayó del todo bien. La mencionada actriz declaró, mediante terceros, que “pese a que Pepe es una caricatura, si alguien iba a abofetear a ese acosador sexual, Greice hubiese deseado ser ella. Ahora la escena no está y ella ya no tiene el poder para influenciar en el mundo a través de las generaciones más jóvenes“.

“Ahora no podremos decirle a las y los jóvenes que el comportamiento de Pepe es inaceptable“, añaden desde el círculo de Santo.

This helped teach boys that “no” didn’t really mean no, that it was a part of “the game”, the starting line of a power struggle. It taught overcoming a woman’s strenuous, even physical objections, was normal, adorable, funny. They didn’t even give the woman the ability to SPEAK.

— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021