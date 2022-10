“Está muy delicado”: Pepi Velasco entregó actualización sobre estado de salud de actor Gabriel Prieto

Una dura batalla de salud es la que está enfrentando el actor Gabriel Prieto, quien se encuentra internado de gravedad en el Hospital Luis Tisné debido a una falla multisistémica.

El intérprete de 61 años, reconocido por su extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, padece de diabetes y recientemente fue diagnosticado con COVID-19.

Se trata de una difícil situación que fue abordada por la actriz nacional Magdalena Max-Neef, con quien mantiene una estrecha amistad desde que fundaron la compañía Teatro Aparte junto a Rodrigo Bastidas y Elena Muñoz.

Pero más recientemente, su colega Josefina “Pepi” Velasco, entregó más detalles respecto del estado de Prieto, asegurando a Página 7 que se mantiene “estable dentro de su gravedad”.

Según relató, diariamente reciben un informe a las 5 de la tarde y en el último de ellos se señaló lo expresado anteriormente.

“Nosotros somos su familia, el teatro es parte de su familia”, agregó Velasco respecto de porqué son ellos quienes reciben estas actualizaciones.

Asimismo, la actriz explicó cuál es su cercanía con el intérprete, revelando que lo considera como un hermano. “Paso navidades, años nuevos, cumpleaños y fines de semana con él. Gabriel es mi confidente, amigo, hermano. Su familia somos nosotros, gran parte”, continuó.

En cuanto al escenario actual que han debido enfrentar, confesó que “ha sido súper doloroso, pero la vida sigue”.

“Una tiene que estar bien, lo que no quiere decir que cuando estoy sola no me vaya a la mierda, porque está muy delicado“, sentenció.