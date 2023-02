La verdad tras comentado percance de Vesta Lugg en televisión: Fue parte de campaña publicitaria

Vesta Lugg había compartido el jueves un registro en el que dijo sentirse “impactada” por el revuelo que ocasionó el comentado percance en el que su pantalón apareció manchado en televisión. Sin embargo, ahora se confirmó la verdad tras la viralizada situación.

Tras el episodio y durante la misma jornada, a través de su cuenta de Instagram, la cantante expresó que “impacta un poco que, con tanto que está pasando en el mundo y en el país, a una mujer que le llegue la regla y se manche, porque no estaba preparada, me llegó y no me di cuenta, sea noticia“.

Junto a esto aprovechó la ocasión para hacer un llamado a “normalizar la menstruación”, junto con agregar que no sentía vergüenza “a pesar de muchos comentarios que decían que debía sentir lo contrario, porque es normal”. Sin embargo, todo era parte de una campaña publicitaria.

Aquellas declaraciones formaron parte de “Normalicemos lo normal”, un experimento social de la marca de cuidado femenino Kotex que “busca generar una discusión en torno a una función fisiológica natural, pero que históricamente ha estado rodeada de prejuicios”, según dice un comunicado.

En esa línea, desde la compañía explicaron que “Vesta Lugg fue invitada a un programa de televisión (…) fue en ese contexto que, de pronto, se levantó para realizar un movimiento y allí se vio que tenía el pantalón manchado con sangre”.

Luego, la empresa agregó que la influencer reconoció en el mismo espacio que aquel momento fue parte de una iniciativa que buscaba “normalizar lo normal”, para derribar los mitos en torno a la menstruación.

De esta manera, la situación que llegó a ser tendencia en redes sociales, resultó ser una campaña de marketing que ha levantado diversas opiniones por parte de usuarios de las plataformas.