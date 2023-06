“La vi nerviosa”: Periodista se encontró de casualidad con Clara Chía y ella pensó que la estaba persiguiendo

Una conocida periodista y presentadora de televisión española reveló en sus redes sociales el extraño encuentro, por casualidad, que tuvo con la joven Clara Chía, novia del ex futbolista Gerard Piqué.

En su perfil de TikTok, Núria Marín, quien se dedica principalmente a comentar diferentes situaciones sobre la realeza y farándula europea, contó que acudió a un centro de estética y allí se encontró con Chía, quien habría tenido una actitud muy particular al percatarse de su presencia en el lugar.

Según el relato de Marín, todo sucedió dentro de una especie de centro comercial en el que se realizan diferentes tratamientos estéticos que está ubicado en Barcelona y al que va todas las semanas.

Luego de terminar su tratamiento, la comunicadora se quedó hablando con dos personas del lugar “y de repente veo a una chica de espaldas, rubia, y digo ‘esta chica me suena… esta chica es Clara Chía’… se gira y veo claramente que es Clara”.

Núria contó que la joven iba con lentes de sol, sin maquillaje, vaqueros y una camiseta de color blanco. Acto seguido, “ella me ve y se puso súper nerviosa, como si hubiese visto un fantasma y vale, que yo iba sin maquillar, pero tampoco doy tanto miedo sin pintar”.

Si bien la periodista confesó que pensó en ir a saludarla, se arrepintió porque “como vi que reaccionaba tan mal ante mi presencia dije mejor no, la voy a respetar porque la vi francamente nerviosa y afectada”.

“Después se metió en un centro de rayos UVA (…) me cuentan que no terminó el tratamiento, que se fue antes de terminar porque dijo que estaba harta de que la persiguieran, que se sentía agobiada”, continuó la comunicadora. “Pero si yo no estaba allí persiguiéndote a ti, estaba allí acabando con mis cartucheras (acumulación de grasa en el cuerpo)”, explicó.

Tras eso, aseguró que “yo entiendo que lleva súper mal el tema de la prensa, que le puso una demanda a Jordi Martín (paparazzi) y ha conseguido una orden de alejamiento que no se puede acercar a menos de 400 metros (…) pero de verdad, es mejor llevarse bien con los periodistas”.

Finalmente, expresó que “me quedé con bastante mal cuerpo, porque provocar esta reacción en otra persona agradable no es. Hasta me parece un poco incoherente esta reacción, entonces dile a Gerard Piqué que no comparta fotos contigo”.

Las últimas horas, medios españoles revelaron que Clara Chía logró una orden de alejamiento en contra del paparazzi Jordi Martín, quien colabora con el programa El gordo y la flaca.

Mira el video aquí: