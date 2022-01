Luego de que Daniela Aránguiz se cambiara al equipo azul por sus constantes discusiones con Perla Ilich, la gitana fue más allá y, antes de que terminara el último capítulo emitido, renunció al espacio culinario.

La jornada había comenzado con una fuerte tensión. Aránguiz ya era parte del equipo azul de manera oficial y, luego de dar sus razones y argumentar el por qué de su abrupta salida del equipo comandado por Ennio Carota, además de decirle a Perla que hablara con su abogado, Ilich continuó y también abordó la mala relación entre ambas.

“A mí no me gusta la victimización”

Tras el cambio de equipo de Daniela, Perla expresó que “a mí no me gusta la victimización” y señaló que “esto no es un reality, es un programa de cocina, yo lo dije anteriormente”.

En esa línea, agregó que “como Daniela lo dijo, hay muchas mujeres con el carácter fuerte y todas tenemos diferente temperamento, me incluyo, pero a mí lo que no me gusta en la vida es que nadie mire de menos en nadie” y puntualizó en que Aránguiz la trató de “cochina”.

“Si ella se cambió de equipo es porque yo tenía una buena relación, después del último encontrón que tuvimos, que yo nunca metí esa cuchara cochina, y después de eso ella subió un video hablando que en el equipo había una persona que no se lavaba las manos, que era cochina”, enfatizó.

“La única persona que tuvo atados fue conmigo y a la única persona que miró en menos fue a mí. Y yo te digo mirándote a la cara, eres una persona que descalifica a la gente y eso no se aguanta (…) de verdad que tienes un tema personal en tu cabeza”, comentó Perla.

Tras eso, la gitana salió de la cocina “para no dejar la embarrada”.

“Prefiero mi paz y mi descanso”

Por otro lado, la competencia por la inmunidad la ganó el equipo rojo, pero antes de comenzar la eliminación, Ilich pidió la palabra.

“Yo he tomado la decisión, lo hablé con Ennio también, le avisé, más que hablarlo, que me voy a retirar del programa, de manera definitiva. Mi compañeros saben las razones, creo que entrar en polémica y cosas, ya tuvimos mucho de eso”, explicó. “Es por un tema de tranquilidad… prefiero retirarme, creo que esto es cocina y hay que darle a la cocina y no caer en otro tipo de cosas, yo no me caracterizo por eso”, indicó.

Antes de abandonar el programa, su compañera de equipo, Karen Paola, expresó su sentir ante lo que ocurrió ese día.

“Tengo tanta rabia (…) no es la manera. Estaba tan contenta porque el equipo verde estaba súper fuerte (…) me da pena que se haya desintegrado en un día”, expresó entre lágrimas y agregó que “nos sacaron los dos brazos al equipo verde y me da mucha pena”, pidiendo a Perla que recapacite.

“Me da mucha pena, pero prefiero mi paz y mi descanso”, concluyó la gitana, despidiéndose de sus compañeros.