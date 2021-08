Han pasado más de dos años de la muerte de Sebastián Leiva, más conocido como Cangri, quien fue encontrado sin vida el domingo 24 de febrero del 2019 en el desierto, entre matorrales y piedras, a kilómetros de la frontera al norte de Chile con Bolivia.

El joven de 26 años se había hecho conocido en un reality show, donde también alcanzó fama nacional Perla Ilich, con quien formó una amistad de años.

Fue justamente ella quien habló sobre Cangri en el programa Podemos Hablar, de Chilevisión, donde sinceró un pesar que arrastra desde 2019 por la muerte de su amigo.

“Me arrepiento de una cosa que siento que pude haber hecho y no lo hice“, comentó Ilich.

Y profundizó que “me arrepiento de algo, de que el día que él llegó a mi casa yo sabía que iba a viajar, no tenía idea obviamente a qué iba. Sabía que vendía, que compraba autos. No sé si es algo tonto lo que voy a decir, pero sí me arrepiento de no haberlo abrazado más“.

Sin embargo, posteriormente declaró que “yo le dije ‘no vayas para allá’. Sentí esa intuición y se lo dije. Pero me arrepiento de no haber insistido, porque él me hacía caso“.

“Cuando supe que viajaba al norte, tipo Bolivia, para allá, le dije ‘¡hueón, no vayas!’”, porque “sentí una cosa extraña que hoy día me arrepiento” de no haber insistido.