La gitana Perla Ilich, ex participante de El Discípulo del Chef luego de haber renunciado al programa culinario, pidió poner fin a la polémica que la involucra con Daniela Aránguiz.

Y es que luego de acudir a sus redes sociales para pedirle a sus seguidores no “nombrar a otras personas” en sus transmisiones en vivo, Ilich conversó con LUN en una entrevista en la que entregó algunos detalles del conflicto con la esposa de Jorge Valdivia.

“Yo no soy una víctima, no quiero quedar así, como alguien que no discutió. Yo no debí caer en el juego, pero me afectó, soy ser humano y de repente uno pasa por momentos malos”, reveló la gitana.

En esa línea, Perla expresó que “no quiero seguir más con el tema, aunque me insulten, aunque digan de mí lo que quieran” y señaló la razón detrás de su petición: sus hijos.

“No quiero dejarle eso a mis hijos, tengo una hija de casi 10 años (Michelle) y no me gustaría que el día de mañana vea estas cosas. Ella las sabe porque le explico cómo son las cosas en la televisión porque a ella le gusta, pero les quiero dejar una buena imagen de mí, aunque no soy perfecta. Nadie lo es”, indicó y pidió que “no quiero que se hable más del tema”.

“Hay personas esperando que responda para armar otra pelea. No quiero más peleas, por eso salí del programa, si no me habría quedado adentro discutiendo”, enfatizó al periódico nacional.

Por otro lado, Ilich analizó el tiempo en el que existían los programas de farándula “cuando te decían de todo y nunca le falté el respeto a nadie, traté de ser fuerte y me costó muchísimo. Hoy no quiero responder dichos, porque me hace daño. No quiero darles el hilo a personas que no se lo merecen. El tema para mí se sepultó desde el momento en que renuncié”.

Finalmente, expresó que “sobre las cosas que se han dicho, hay que tener conciencia de que uno tiene hijos. Jamás me referí a un tema personal de ella, no lo voy a hacer nunca, porque la gente sabe la historia de su vida, de mi vida. Sé que ella tiene familia y no me gustaría dañarla”.