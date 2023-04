Perla Ilich denuncia escalofriantes amenazas de presunto prófugo de la justicia: “Quiere matar a mi hermana”

Una escalofriante confesión es la que ha hecho Perla Ilich a través de su cuenta de Instagram.

Mediante una transmisión en vivo, la ex rostro televisivo hizo una delicada denuncia en contra de un hombre que presuntamente estaría lanzando amenazas de muerte contra Perla y su hermana.

El responsable de estas amenazas sería la ex pareja de su hermana, quien la habría maltratado durante el tiempo en que atuvieron juntos en la relación.

La influencer guardó el video y lo dejó como registro en caso de que llegase a pasarle algo a alguna persona en la famila.

“Ella fue una de las muchas mujeres que se han callado cuando han sido maltratadas o golpeadas (…) Mi hermana sufrió una violencia psicológica muy grave, también con golpes, con amenazas por esta persona”, patrió diciendo Perla.

Luego aclaró que no se trataba de la ex pareja chilena de su hermana, con quien tiene hijos, sino que de un gitano venezolano quien además estaría prófugo de la justicia.

“Cuando estaba en Venezuela, este gitano le disparó a su mujer, cosa que nosotros no sabíamos, le disparó y la dejó paralítica en silla de ruedas. La ex pareja de mi hermana escapó de Venezuela a Chile“, denunció.

Según el testimonio, nadie sabía que el hombre había cometido ese crimen, pero cuando la implicada se dio cuenta, inmediatamente quiso terminar la relación, lo que le habría costado cerca de siete meses a causa de las amenazas y maltrato físico que el hombre habría ejercido contra ella para que no lo dejara.

“Esta persona dijo que me iba a matar, que nosotros nos íbamos a arrepentir de haberlo conocido. Amenazó a mi padre, me amenazó a mí, mi casa. Es un prófugo de la justicia, acá no hay solo una violencia intrafamiliar”, agregó Ilich.

Además, contó que el hombre intentó atropellarla. “Yo no quiero ver a mi hermana en un cajón y que sea una más de tantas mujeres, por eso estoy haciendo este video (…) Ahora quiere matar a mi hermana y está amenazando mi casa”, contó la ex chica reality. “Le pegó a mi hermana, me quiso atropellar a mí, quiso pegarme. Menos mal que los vecinos me ayudaron”.

Por último, Perla dejó saber que hará la denuncia correspondiente en la PDI, pero que dejaba el video como testimonio en caso de que ella u otra persona en su familia sufriera cualquier tipo de agresión por parte del hombre.

