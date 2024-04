Perla Ilich aclaró su polémico encuentro con Adriana Barrientos: “No se me olvidan las cosas”

Perla Ilich aclaró sus dichos de este sábado, asegurando que ella no es amiga de Adriana Barrientos y que sólo intentaba ser cordial durante su encuentro.

La dupla se reunió en el backstage VIP del segundo concierto de Karol G al interior del Estadio Nacional y Barrientos aprovechó la instancia para grabar una historia que se viralizó rápidamente.

Perla aclaró el polémico encuentro

Mediante las historias de su cuenta de Instagram, Barrientos se acercó a Perla y señaló: “Miren con quién me encuentro ¡Mi Perla hermosa!”.

Acto seguido, Ilich hizo una mueca y señaló: “Besitos y bendiciones, mi gente, aquí con mi nueva mejor amiga”, por lo que la modelo aseguró que iban a ver en primera fila a Karol G y Perla complementó con: “Vamos a cantar mucho”.

Al respecto, Perla desmintió los hechos: “¿Mejor amiga? No señor, sólo fui cordial al saludar, al encontrarme en un lugar con ella”.

En esa misma línea, precisó: “No se me olvidan las cosas que pasé y no me interesa ser un payaso hipócrita. Fui decente al no ser rencorosa ¿Más de eso? Mejor amiga, no”.

Además también dio luces de su relación actual con Barrientos: “Cada quién con su vida. No guardo rencor, aclaro para que después no digan después ahí: ‘La perla ahora es mejor amiga’, como se dice porque no es así”.

Barrientos tuvo una grave disputa con Ilich en 2022 cuando señaló a un programa de televisión que la influencer le hizo magia negra a ella y a Daniela Aránguiz para que les fuera mal en el amor, lo que causó gran revuelo en aquel entonces.

Revisa la historia de Instagram:

