“Es una amistad que va a seguir”: Perla Ilich recordó a Sebastián Leiva a más de tres años de su muerte

Perla Ilich estuvo invitada en el reciente capítulo del programa Pero Con Respeto, de Chilevisión, donde se refirió a su amistad con Sebastián Leiva, más conocido como “Cangri”, quien fue encontrado muerto en febrero de 2019.

“Yo tengo un respeto hoy día por la familia del Seba, por eso lo voy a mencionar. Antes de venir a este programa, llamé a su mamita y le avisé que iba a venir”, comenzó diciendo en el espacio conducido por Julio César Rodríguez.

En ese sentido, expresó que “el Sebita para mí es una persona que va a estar toda al vida, hasta que yo cierre mis ojos (…) Hasta ese momento yo lo voy a querer”.

“El proceso de saber que él ya no está es súper fuerte. Muchas veces no repito la serie para no sentir pena”, confesó.

Asimismo, agregó que “Seba era una persona maravillosa y, para mí, un amigo maravilloso. Fue parte de mi familia, de mi parto y de mi hija”.

“Es algo que yo quiero dejarlo ahí. No me gusta hablar del tema, porque es una amistad que va a seguir; él desde arriba y yo desde acá, hasta que un día nos encontremos y le diga ‘por qué me dejaste, hue…'”, agregó.

La ex participante de El Discípulo del Chef también señaló que, al momento de enterarse de la muerte de Leiva, “sufrí mucho, como todas las personas que lo queríamos. Pero ha dejado preciosos hijos, preciosa madre y una preciosa polola con la que hoy día hablo”.