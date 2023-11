Perla Ilich se sometió a cirugía que anhelaba hace 8 años: “Recibí muchos comentarios crueles”

Perla Ilich sorprendió a sus seguidores al comunicar que hace una semana ingresó a la clínica para someterse a una importante operación.

La ex participante de El Discípulo del Chef entró a pabellón para realizarse una reducción y levantamiento mamario, además de una liposucción.

Según indicó, la idea de la cirugía nació tras dar a luz a Mateo, su segundo hijo, donde notó un cambio en su cuerpo que le comenzó a parecer molestoso.

“Recibí muchos comentarios crueles. Algunos hombres en la calle me hacían chistes feos, sufrí de acoso”, señaló Ilich en entrevista con LUN.

La anhelada cirugía de Perla Ilich

Hace una semana, Perla ingresó a la Clínica Miguel Claro, en la comuna de Providencia, para someterse a la anhelada cirugía. Actualmente, se encuentra en casa recuperándose satisfactoriamente.

“Ya siento un cambio notable. Me siento más liviana”, reflexionó la gitana, agregando que se encuentra en reposo relativo bajo calmantes y dos fajas que aún no debe retirarse.

En diálogo con el citado medio, la joven reveló las dificultades que atravesó producto de esta condición.

“Antes me dolía tanto la espalda. Tomaba antiinflamatorios y paracetamol todo el tiempo, vi varios médicos y me realicé exámenes cada seis meses pues tenía tres nódulos muy grandes. Afortunadamente no eran malos”, confesó.

A través de su cuenta de Instagram, Perla también compartió imágenes del proceso. “Es un sueño tener menos mamas, porque solo yo y las que sufrimos de eso sabemos lo que cuesta”, afirmó en una publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Perla Ilich (@perlailich_)

Síguenos en