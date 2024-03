Así fue el show de “Carrie G”, la perrita bailarina que llevó la cueca a Got Talent

Cautivó al jurado, aunque no con sus ladridos. Se trata de “Carrie G“, la perrita bailarina que con sus tiernos pasitos llevó la cueca hasta el escenario de Got Talent Chile. Y como era de esperar, obtuvo una votación unánime que le permitió entrar al programa de talentos donde, sin duda que su participación no pasará desapercibida.