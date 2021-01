Kika Silva volvió a vivir un preocupante momento con sus mascotas. La influencer comentó que su perrito Gin, había sido picado por una abeja en una de sus patas.

El bulldog francés de Kika Silva tuvo que ser llevado rápidamente para ser asistido por el veterinario ya que es muy alérgico a la reacción de la picadura.

Tal como las personas, los perritos también sufren de alergias que, sino son tratadas durante el tiempo justo, pueden llevar a la muerte.

Según el medio FLANLATE, la influencer comentó que Gin “se puso a correr como loco, estaba desesperado. Lo agarré, pero no me dejó que le sacara la lanceta de la abeja que estaba ubicada en la pata. Partí a la veterinaria rapidísimo. Llamé al veterinario desde el auto y cuando llegamos ya tenían todo listo para pincharlo”.

El veterinario Javier Yaconi dijo que “venía muy agitado y se le estaba empezando a inflamar la garganta. Le pusimos una dosis de corticoides intravenoso y a los 10 minutos estaba más calmado”.

Además, agregó que “los perros reaccionan de manera distinta a una picada de una abeja. Si llega a suceder, hay que llevarlo inmediatamente al veterinario, lo mismo si es una picada de araña u otro insecto”.

Gin pasó 4 horas en la veterinaria y después se fue a su casa. “Ya está bien, aunque siempre muy regalón. El doctor me recomendó andar siempre con una pastilla tipo corticoides por si llegara a pasar lo mismo y yo me encontrara lejos de la veterinaria. En caso de una emergencia, me daría más tiempo”, comentó en el medio.