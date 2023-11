“Aunque sea un ratito”: La emotiva petición de Pincoya de cara a la final de Gran Hermano

Julio César Rodríguez revolucionó la casa de Gran Hermano Chile, donde llegó con importantes informaciones para los jugadores. Dentro de ellas se encuentra la fecha de la Gran Final. Una de las más emocionadas fue Jennifer Galvarini, quien no contuvo las lágrimas ante el inminente reencuentro con su hijo. En contacto con Diana Bolocco, Pinocya realizó una especial petición en caso de llegar a la final. “Quiero que (mi hijo) me vaya a encontrar al aeropuerto. Le pido a la producción que me de la oportunidad de abrazarlo, aunque sea un ratito”, señaló.