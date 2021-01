(CNN) – El productor musical y asesino convicto Phil Spector (81) murió de causas naturales el sábado, según un comunicado emitido por el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California.

El médico forense de la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín determinará la causa oficial de la muerte en una fecha posterior.

Spector fue sentenciado a 19 años por el tiroteo fatal en 2003 de la actriz Lana Clarkson. La actriz fue encontrada desplomada en una silla en la mansión de Spector en California con una herida de bala en el paladar.

Spector, que era de Bronx, Nueva York, produjo grabaciones de The Beatles, Ike y Tina Turner, Cher y Ramones.

Creador del estilo “muro de sonido”, el influyente productor formó los Teddy Bears y grabó el único éxito del grupo, To Know Him is to Love Him, mientras aún estaba en la escuela secundaria.