Phoebe Bridgers reveló que abortó recientemente: “Todo el mundo merece ese tipo de acceso”

(EFE/CHV Noticias) – La filtración del borrador de un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que derrocaría la protección legal al derecho al aborto en dicho país, generó una ola de repercusiones y llevó a que muchas artistas decidieran alzar la voz.

Una de ellas fue la cantautora Phoebe Bridgers, de 27 años, quien en redes sociales quiso contar su reciente experiencia con el aborto y así aportar al debate que busca quitarle el estigma a dicha acción.

“Tuve un aborto en octubre del año pasado mientras estaba de gira”, comenzó relatando la artista. Según detalló, acudió a un centro de planificación familiar donde le dieron la pastilla abortiva. “Fue fácil. Todo el mundo merece ese tipo de acceso”, agregó la intérprete de Sidelines.

I had an abortion in October of last year while I was on tour. I went to planned parenthood where they gave me the abortion pill. It was easy. Everyone deserves that kind of access.

Here’s a big list of places you can donate to right now. https://t.co/jT0sk6CeNX

— traitor joe (@phoebe_bridgers) May 3, 2022