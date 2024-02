Pilar Ruiz y su nueva y distinta vida en España: Está casada y encontró en la salud su profesión

Pilar Ruiz, modelo colombiana que sin ser conocida en su país triunfó en Chile. La nacida en Medellín se coronó en 2008 como Reina del Festival de Viña del Mar. Y ahora, según sus propias palabras, afirma estar feliz y realizada con su nueva vida en España.

Después de coronarse en la Ciudad Jardín, Ruiz brilló en programas de televisión como Morandé Con Compañía e Infieles. Sin embargo, con el paso de los años, sufrió duros golpes en la vida. Primero en 2016, cuando quedó embarazada y sufrió una pérdida. Al año siguiente, en un viaje a Miami, sobrevivió de milagro a un accidente que dejó siete muertos.

Eso sí, el accidente la dejó con secuelas para toda la vida. Tiene un perno de titanio de 17 centímetros en la pelvis y varias cicatrices. “Ya no muestro el ombligo, ya no soy de mostrar la piel”, confesó Ruiz en una entrevista con LUN desde Madrid, donde está radicada desde hace unos años.

La nueva vida de Pilar Ruiz en España

Tras el grave accidente, Ruiz se fue a Canadá 10 meses, donde hizo la recuperación física y psicológica. Luego a través de un amigo fue a España, lugar que le encantó y decidió quedarse.

Sin embargo, para eso debía trabajar y reinventarse. “Empecé trabajando limpiando oficinas, muy humildemente. Partí de abajo, pero al final me direccioné por lo que me gustaba. El mundo de la salud”, agregó.

Ahí comenzó a estudiar Técnico Auxiliar en Enfermería, carrera que terminó en 2021. Esta situación le permitió trabajar en una clínica dental y despertar el interés en esta área, por lo cual se puso a estudiar Higienista Bucodental, carrera que terminará en tres meses más.

“Ya estoy trabajando y entre mis funciones está hacer blanqueamientos, limpiezas y empastes… Ya tengo 39 años y hoy puedo decir que después de mucho tiempo, me siento realizada, me gusta lo que hago en esta vida diferente“, confesó a Las Últimas Noticias.

Pilar Ruiz está casada desde hace tres años

“Estoy en pareja, llevo cuatro años de relación con él, es un español que amo con mi alma, con todo mi corazón. Nos casamos hace tres años y él ha sido primordial durante todo este proceso“, señaló la colombiana.

Antes de cerrar, Pilar Ruiz llenó de elogios a su marido y volvió a recalcar lo feliz que está en Europa: “Él es una persona maravillosa, me mima, me adora, me siento consentida, me tiene mucha paciencia, Me siento amada, querida, protegida como mujer. Es muy especial y estoy feliz“.

Síguenos en