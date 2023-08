“Todo el mundo está en mi contra”: Pincoya explica responsabilidad de Lucas por su mal momento en Gran Hermano

Ha quedado claro que los últimos días no han sido precisamente los mejores para la “Pincoya” en la casa de Gran Hermano Chile, esto tras la polémica que se generó a raíz del malentendido con Lucas Crespo.

Se ha notado considerablemente en el ánimo de Jennifer Galvarini, quien se siente atacada por los demás participantes de la casa. De hecho, ella lo mencionó en una conversación con otros jugadores.

Ya había caído la noche en la casa-estudio cuando Pincoya se encotraba conversando con Raimundo Cerda y Constanza Capelli sobre el potencial de algunos participantes y la próxima placa de eliminación.

Y fue en este contexto cuando entraron al tema con Lucas, momento en que Jennifer simplemente lanzó todos sus descargos y sin filtro, como ya es costumbre de su personalidad.

El descargo de la “Pincoya”

“¿No le da vergüenza que todo un país lo está viendo que es un mariconazo? Él no dijo la verdad, y ninguna de las cabras me había contado bien, ellas se quedaron con la versión de él, porque es ‘noble’. No es noble po’ hueón”, señaló Jennifer.

Además, hizo énfasis en que Lucas no contó lo que habían acordado sobre la comida mientras ocurría la prueba: “Se hizo el que ‘no sé, que estaba afuera, que no vi nada’, pero acá me va a decir otra huea. ‘Yo ya asumí la responsabilidad, no te preocupes’”, replicó lo dicho por Lucas.

“Me hizo pasar un mal rato, me hizo que todo el mundo esté en mi contra, peleándome”, cerró.

Revisa el momento a continuación:

