La advertencia de Pincoya tras polémico análisis de la casa de Gran Hermano: “No me van hacer caer tan fácil”

Pincoya y Francisco tuvieron una polémica conversación, donde la oriunda de Chiloé puso en advertencia al participante por las conversaciones que hoy existen al interior de Gran Hermano: “Acá no se van a medir para hacerte pedazos”, expresó. Minutos después, Jennifer continuó con su polémico análisis: “Están esperando que uno se caiga para que nos cag… y uno no tiene lucas (…) uno no tiene una asesoría. Entonces hay que hablar hue… positivas nomás (…) A mí no me van hacer caer tan fácil”, aseguró.