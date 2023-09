Pincoya encaró Alessia y puso en jaque su amistad en Gran Hermano: “Eres una piedra en mi zapato”

A estas alturas del reality ya no es sorpresa para nadie que Jennifer Galvarini tiene un carácter fuerte. Y es que eso se ve cada día en la casa de Gran Hermano Chile.

Sin embargo, lo que hasta el momento no se había notado tanto es que Alessia Traverso no era del todo un “santo de su devoción”, puesto que en un momento manifestó sin pelos en la lengua que no le cae del todo bien.

Pero, ¿qué hizo la cantante para merecer esto? En realidad, el conflicto escaló únicamente porque Pincoya discutió con Constanza Capelli por andar muy “cercana” con ella, lo que le causó una gran molestia a la bailarina.

¿Qué pasó entre Pincoya y Alessia?

“¡Y todo por ese duende!“, reclamó Pincoya sobre Alessia mientras estaba con Federico Farrell en la cocina, refunfuñando casi fuera de contexto sobre la incómoda situación que pasó con Coni.

“Ese duende maldito me cae mal… ¡me cae mal!“, continuó. “Alessia te odio, te odio“, siguió rabiando. Pero, no se quedó sólo con las palabras al viento. Como era de esperar en la chilota, desde luego que minutos más tarde fue a encararla.

“¡Duende, ni me hables! Volvimos a estar en guerra“, le dijo a la cantante mientras estaba en la piscina. Cabe destacar que Alessia ya no es la líder de la semana, por lo que la “amistad” entre ambas probablemente llegó a su fin.

“¡Eres una piedra en mi zapato! Tienes que ser una piedra en mi zapato, no mi tendón de Aquiles“, exclamó. Aunque la chica Traverso no entendía prácticamente nada de lo que le estaban diciendo.

“Aparte que te odio porque no me salvaste“, lanzó para cerrar el cómico capítulo.

Revisa el momento a continuación:

