“Me está tratando de discriminación”: Pincoya se lanzó con todo contra Alessia y ella sacó las garras

Un intenso intercambio de opiniones se vivió la noche de este lunes en Gran Hermano Chile, cuando Jennifer “Pincoya” Galvarini se desahogó con respecto al trato que recibe por parte de sus compañeros.

Una de las principales aludidas por la chilota fue Alessia, la última líder de la semana, quien posteriormente se defendió de las acusaciones de Pincoya, generando un tenso momento en la casa estudio.

Todo comenzó cuando Jennifer expresó que “la gente acá, por más cercanía que tiene contigo, tú te das una vuelta y hablan cosas (…) pero yo los dejo en realidad, porque la gente afuera ve todo”.

Luego de aclararle, en un primer momento a Trini, que “yo no tengo ningún problema contigo”, Pincoya se refirió al día en que tuvo problemas con varios por el desafío del supermercado, cuando se bajó de la cama.

“No me pareció que la Alessia haya hablado con todas las mujeres menores de 35 años, dándole unos tips (sobre la menstruación) (…) y a mí me pasó por alto y yo estaba al lado (…) lo encontré feo de un líder, me molesté, me bajé de la prueba”, argumentó para luego referirse a un mal entendido con Lucas.

La defensa de Alessia

Luego de escuchar a Pincoya, la aspirante a cantante habló para entregar su versión de los hechos. “Prefiero evitar los conflictos, pero siento que tengo que defenderme”, comenzó.

“En mi rol de líder, cuando fue la prueba del supermercado, íbamos a tener que estar siete horas en una cama y lo que yo hice fue preguntar generalmente si es que alguien estaba con la regla… a algunas les pregunté personalmente”, confesó.

Tras eso, aseguró que “no fue a todas menos a Jennifer. No fue así. Así que siento que me tengo que defender porque prácticamente me está tratando de discriminación, cuando no es así. Eso es algo grave decir”.

Esto respondió Alessia a Pincoya:

