¡Le metió Tech! Pincoya se lució con sus pasos prohibidos arriba de la trotadora en Gran Hermano

Al ritmo de la canción Pump Up The Jam, Pincoya se lució arriba de la trotadora con sus electrónicos pasos de baile en Gran Hermano Chile, protagonizando un cómico momento mientras se ejercitaba junto a Vivi. “No importa si no sé ingles, lo importante es cantarlo (…) Uno que tenga el ritmo no más”, expresó la oriunda de Chiloé tras no saberse la letra.