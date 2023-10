¿Hijo ilustre de Chiloé? Pincoya confesó que quiso adoptar a Bigotes antes que Coni Capelli

Jennifer Galvarini sorprendió al público de Gran Hermano, luego de admitir a las cámaras que ella siempre quiso adoptar a Bigote. Aunque desistió de llevárselo a la Isla de Chiloé porque sabía que Constanza Capelli quería quedarse con él.

Sin embargo, pese a su decisión, Pincoya de igual forma mencionó en Gran Hermano que el can hubiese estado mejor con ella, ya que en el campo podría correr más que en Santiago, donde eventualmente viviría con Coni.

Cabe destacar que la bailarina aseguró que adoptaría a la mascota de la casa-estudio, aunque la chilota tomó la decisión antes de que lo señalara. Pero, de todas maneras, fantaseó con la idea: “Imagínate que te hubieses ido conmigo a la Isla… Cuánto hubieses corrido en esas playas”, le dijo a Bigote.

¿Por qué Bigote no se fue a la Isla de Chiloé?

“¿Tú sabes por qué cuando pidieron… quién quería quedarse con él, sabes por qué dije que no? Porque yo sabía que lo quería la Coni“; reveló a Francisco Arenas, que se encontraba frente a ella.

“Yo sé que allá él hubiese estado más 3-4 que en Santiago, obviamente… Pero, uno cuando quiere algo, no lo puedes repartir a medias. Tú lo cedes“, aseguró frente a la disputa que debió resolver sobre la custodia del can.

“Yo allá me lo hubiese domado a igual este… Hubieses corrido en todos esos campos (…) Algún día me irás a visitar… Ojalá pue’, me vas a visitar con la Coni“; cerró, dándole unos cariñosos besos a Bigote.

