¿Barbie chilota? El desconocido pasado de Pincoya en Carabineros que sorprendió a Jorge

Si bien la actividad del cara a cara se realizó la tarde del miércoles, recién en la noche nos enteramos del tenso diálogo que tuvieron Jorge y Pincoya. En concreto, el modelo llamó a su compañera al considerar que ella aplica la norma de “el fin justifica los medios”, cuestionándola por haberle dicho a Rubén que actuaba “típico como los pacos cu…”, aludiendo a Carabineros. Sin embargo, lo que no se esperaba era que Jennifer también tuviese un pasado en la institución. “Yo tengo una muy buena onda con la institución de Carabineros de Chile, a la cual yo pertenecí muchos años. Y cuando nosotros trabajábamos ahí, también nos tratábamos de paco (…) Ninguno de los dos pertenece ahora a esta institución, pero eso no quiere decir que yo no le tenga un respeto“, señaló la jugadora.