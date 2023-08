“Hace el papel de bueno”: Pincoya comparó a Hans con Judas durante brutal descargo con Coni en Gran Hermano

Como actual líder de Gran Hermano, Hans Valdés sorprendió este jueves al tomar una inesperada decisión, en vista de su atribución para salvar a un jugador o jugadora de placa de eliminación.

“Todo es por una buena causa y va a ser para eliminar a Jennifer. No tiene valor, no tiene respeto”, argumentó a Mónica, luego que eligiera a Francisca Maira para evitar dicha instancia por esta semana.

Pincoya: “(Hans) ha hecho el papel de bueno”

Sin embargo, la estrategia del jugador estuvo lejos de pasar desapercibida, pues fue la propia Pincoya quien comentó los dichos de Valdés, pues este último además le dijo “cuídese el domingo”, en alusión a que podría ser la nueva eliminada del reality.

“Él ha hecho el papel de bueno todos estos meses”, expresó la oriunda de Chiloé en conversación con Constanza Capelli. “Más encima, la mujer ese día, la primera vez que lo echaron a placa, se cagó llorando para que le dejen al nieto. Y el nieto como las h…”.

Pincoya comparó a Hans con Judas

“Y ayer me amenaza a mí Hans. Si me voy, me voy con la frente en alto, pero no ando ná’ (sic) chu… la ca… a los otros hueones. H… arrastrado”, expresó sin tapujos la jugadora, mientras hacía aseo en la cocina.

Asimismo, trató al futbolista de traidor, comparándolo con un conocido personaje bíblico. “Cuídate el domingo, dijo. Se hace el malo, no vaya a ser cosa que se vaya antes el Judas. Nadie ha aguantado tantas placas como yo. Pero no me voy a ir, aunque quieran“, concluyó.

