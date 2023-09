“No entendí ni una hue…”: Pincoya acudió a Gran Hermano por pelea con Coni y se rio del motivo

Como ya se dio a conocer, Jennifer y Constanza protagonizaron una breve pelea el sábado en la mañana mientras desayunaban en la casa de Gran Hermano Chile, produciéndose un intercambio de palabras que incluyó garabatos.

La tensión era palpable y las causas del conflicto, en ese momento, era por supuestos acercamientos de Pincoya hacia Alessia. Mientras que la chilota acusó a su amiga de hacer lo mismo con el resto de los participantes que no son parte del Team Lulo.

Sin embargo, el verdadero motivo se reveló momentos después, cuando Jennifer se acercó al confesionario para contarle a Gran Hermano lo que había ocurrido, sincerándose sobre su enojo.

“Lo que pasa, es que hay palabras que no entiendo. Hay cosas que no sé, me entra la rabia y empiezo a pelear, por si las dudas“, comenzó diciendo en un tono relajado, riéndose por esta situación.

“(Coni) me dijo puras leseras y me entró la rabia (…) La peleé por las dudas nomás, porque no sabía qué me estaba diciendo. Las otras se hacen las evolucionadas, entonces no me hablan bien”, continuó.

De esa forma, Gran Hermano le respondió para ver si se refería a la palabra “hipócrita” o “cínica”, y que fueron dichas por Coni en esta discusión.

Fue así como Pincoya identificó que se trataba de cínica. “No le entendí ni una hue… (…) Eso me dijo po’, y me entró una rabia. No le quise preguntar qué cosa era, porque iba a quedar como las lesas“, agregó a carcajadas.

Finalmente, sobre el tema de Alessia, la jugadora realizó una reflexión. “Yo creo que a la Coni le da celos, pero a mi también me da celos cuando se junta con las otras”.

Por lo mismo, comprendiendo el contexto de este tenso cruce, decidió salir del confesionario y limar asperezas con su compañera en un largo abrazo.

